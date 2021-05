Fajah mediteert naakt en Sylvie prijst fillers aan

NPO-ba­zen: ‘We weten heel precies waar we mee bezig zijn’

13 mei Wat is er aan de hand bij de publieke omroep? Populaire programma’s als Radar, Andere Tijden en Opsporing Verzocht verdwijnen of worden ingekort. Tegelijkertijd floppen nieuwe amusementshows. NPO-bazen Frans Klein en Gijs van Beuzekom geven uitleg. ,,Er ontstaat een beeld alsof we niet weten waar we mee bezig zijn.”