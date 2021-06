Fajah wil weer fit worden en Rafael legt zijn grote liefdes vast

Visagiste Jacqueline (44) overwon haar trauma op de set van De slag om de Schelde: ‘Ik kon niet naar schiet­films kijken’

14 juni Ze lag urenlang met een wetsuit in het water om de make-up van de acteurs bij te werken. Goudse Jacqueline Hoogendijk (44) bedacht als hair & make-up designer alles voor De slag om de Schelde, momenteel een megahit in de bioscoop. Ze creëerde kapsels, looks en special effects. Hoe kijkt ze zelf naar de film?