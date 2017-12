Fajahs billen zijn zomerproof en Romee showt nieuw haar

Romees pony

Nieuw jaar, nieuw haar voor het Zoetermeerse topmodel Romee Strijd die aan haar carrière werkt in New York. De Victoria's Secret Angel liet zich een pony aanmeten.

New year, new hair 🖤 @daniellepriano for my new haircut! X Een foto die is geplaatst door Romee Strijd (@romeestrijd) op 13 Dec 2017 om 7:40 PST

Juul heeft nieuwe kleren

Wietze de Jager laat vanuit ijsfabriek De Noordpool weten dat zijn dochtertje Juul Bettie weer een mijlpaal heeft bereikt. Haar eerste verkleedkleertjes bestaan uit een schattig kerstmanpakje inclusief muts.

Het jaar van de eerste keren. Vandaag haar eerste verkleedkleren. #hohoho #kerstvrouw Een foto die is geplaatst door Wietze de Jager (@wietzedej) op 13 Dec 2017 om 6:20 PST

Het zilveren jasje van Lizzy

Nikkie Plessen geniet volop na van de modeshow die ze gaf in hartje Disneyland Parijs. Eén van de gasten was Wendy van Dijk, die haar dochtertje Lizzy meenam. Het zevenjarige meisje werd voor de gelegenheid van top tot teen in de kinderlijn 'Nik and Nik' gestoken.

Beautiful as always😍 my dear @wendyvandijk3 and her lovely daughter Lizzy after the fashion show in #DisneylandParis 🏰💥 #dress #NIKKIE #jacket #dress #kids #NIKANDNIK Love it girls !!! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 13 Dec 2017 om 6:17 PST

De zwarte bikini van Fajah

Degene die Fajah Lourens vandaag filmde in een fotostudio tijdens een bikinishoot had oog voor maar één ding: haar strakke billen. Conclusie: de knappe brunette is ook midden in de winter helemaal zomerproof.

BIKINI SHOOT..... #bikini Een foto die is geplaatst door MKBM Faya (@mykillerbodymotivation) op 13 Dec 2017 om 7:36 PST

Sanne mag aan de bak

Miss Montreal is weer terug van haar vakantie op een paradijselijke locatie. Dat betekent ook de zangeres weer flink aan de bak moet in de sportschool, al heeft ze daar helemaal geen problemen mee. Sterker, het lijkt er zelfs op dat de blondine haar sportieve uurtjes heeft gemist. ,,Eindelijk! BATS!'', schrijft ze bij een plaatje waarop ze aan het trainen is.

Einnnndelijk weer volop aan de bak! BATSSSSSSS! 💪🏻 #club033 Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 13 Dec 2017 om 3:47 PST

Dag, kerstbal!

Het lijkt een snoezig kerstkiekje, maar niets is minder waar. Een seconde nadat Nick Schilder de foto nam, trok dochtertje Jackie namelijk een kerstbal uit de boom. De helft van het Volendamse duo Nick & Simon was nét te laat om dat vast te leggen. Hij heeft in ieder geval een knuffelfoto met zijn kleine meid op zak.

🎄 1 sec na het nemen van deze foto trok Jackie een bal uit boom.. Een foto die is geplaatst door Nick Schilder (@nickschilder) op 13 Dec 2017 om 2:38 PST

Fatima is er klaar voor

Fatima Moreira de Melo is vandaag in Praag voor een pokerpartij. De blondine stond vanmorgen al vroeg op en deelde nog even snel een foto van zichzelf. ,,Goedemorgen! Klaar om te pokeren!'', schrijft ze erbij. Fans van de voormalige hockeyster wensen haar veel succes.

Morning! Ready for some poker in Prague ♥️♠️♦️♣️#poker #pscprague #pokerstars #gameon Een foto die is geplaatst door null (@fatimademelo) op 12 Dec 2017 om 23:27 PST

Freek en de uil

Menig mens vindt het niet fijn om met exotische dieren op de foto te gaan, maar Freek Vonk vindt het juist geweldig. Vandaag is de tv-bioloog op beeld vastgelegd met een sneeuwuil op zijn arm. Vonk showt een lachje en kriebelt het beest in zijn nek. 'Dat je dat durft!', reageert een fan.

Morning!! #snowyowl Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 13 Dec 2017 om 0:29 PST

Het gaat goed met Muck

Na heel wat oorproblemen is Muck vandaag geopereerd. De kleine man heeft buisjes in zijn oren gekregen en volgens mama Kim was de ingreep niet voor niks. Al ontwaakte hij wel als een duiveltje uit zijn narcose. ,,Maar we hebben nu een voorbeeldig kindje terug!'', schrijft ze op het account van Muck.

Buisjes waren dus heel erg noodzakelijk! Super bedankt allerbeste dokter @dnzkox! En een heel fijn team. Gelukkig was de ingreep niet voor niks! Hij ontwaakte als een soort van duivel uit de narcose. Maar we hebben nu een voorbeeldig kindje terug. ❤ Een foto die is geplaatst door Muck Siewertsz van Reesema (@muckepuk) op 13 Dec 2017 om 3:47 PST

Sylvie op reis

Sylvie Meis is altijd onderweg. Ook vandaag is de blondine weer te vinden op Hamburg Airport. De onlangs ontslagen presentatrice is onderweg naar Londen voor meetings. Fans vragen zich af of het wellicht om een nieuwe baan gaat. Afwachten dus!

🌞🌞Good morning my loves... 😍sunny moment at Hamburg Airport to catch a flight to London 🇬🇧 #londoncalling #meetings #business #asusual @sylviedesigns @meis_enterprise @amazonfashioneu Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 13 Dec 2017 om 0:43 PST

Leco doet oproepje

Een nieuwe trend is opgedoken: kerstwenkbrauwen. Leco van Zadelhoff doet daarom een oproepje op zijn Instagramaccount: ,,In plaats van een kerstboom... christmasbrows. Wie gaat ze maken? Stuur foto's....'' Volgers van de visagist moeten er niet aan denken. 'Wat een werk en het ziet er niet uit!', reageren ze.