Familie van lakheld Tijn zamelt bijna 50.000 euro in voor Serious Request

Nog tot en met 30 december kunnen mensen op het evenement Winterland op de Grote Markt in Breda tegen betaling hun nagels laten lakken door familie en vrienden van Tijn. De jongen van zes werd vorig jaar bekend door zijn nagellakactie bij Serious Request. Zijn actie leverde 2,5 miljoen euro op. Tijn overleed 7 juli aan hersenstamkanker.



De 3FM-actie Serious Request wordt vanavond afgerond. De drie dj's verlaten dan het Glazen Huis in Apeldoorn en dan wordt ook duidelijk hoeveel geld er is binnengekomen voor het Rode Kruis. Zondag rond 17.30 uur meldde 3FM dat er ruim 4 miljoen euro binnen was. Daar droegen veel initiatieven aan bij.



Zo krijgt iemand voor 5000 euro een rondleiding van prinses Margriet door de tuinen van Paleis Het Loo. De kleurrijke schoenen die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aanhad toen hij naast de koning op het bordes stond, krijgen voor 3500 euro een nieuwe eigenaar en voor een privéles paardrijden van Anky van Grunsven werd 2000 euro neergelegd.



In België leverde de jaarlijkse actie Music for Life van de VRT een recordbedrag van 10,8 miljoen euro op. Het was voor de twaalfde keer dat de actie werd gehouden. Ook drie presentatoren van Studio Brussel maakten zes dagen onafgebroken radio 'zonder vast voedsel te eten'.