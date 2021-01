Familie Verhulst geeft zich bloot in realityserie: ‘Mezelf zien in mijn ondergoed, da's toch een beetje gênant’

Filmrecensie Pieces of a Woman: Indrukwek­ken­de rol van Vanessa Kirby in onevenwich­tig relatiedra­ma

11:30 Onze redactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod van films, series en albums. Wat moet je gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag is dat het relatiedrama Pieces of a Woman, te zien op Netflix.