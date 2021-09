Familiedrama escaleert langzaam maar zeker in Cry Wolf

Dis­ney-fans opgelet! Remake klassieker De Kleine Zeemeermin (1989) in 2023 in de bios

11 september Disney heeft een releasedatum aan de live action-remake van The Little Mermaid gehangen. Volgens entertainmentwebsite The Wrap komt de film, met Halle Bailey in de hoofdrol, op 26 mei 2023 in de bioscoop.