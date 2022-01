Famke Louise bevallen van zoontje Nówie

Op een foto waarop de 23-jarige Famke en haar vriend Denzel elkaar zoenen, ligt het mannetje op haar borst. Famke heeft een emoji van een beer over zijn gezichtje geplakt. De artiest liet al eerder los niet zeker te weten of ze wil dat haar kindje ook in de spotlights komt te staan. ‘Mensen moeten eerst leren om respect te hebben voordat wij iets durven te publiceren. Zolang dat niet het geval is, zullen wij ons kind niet laten zien’, zei ze daarover.

Famke en Denzel lieten in hun realityserie Famke & Denzel: Een nieuw begin weten het jongetje een Franse naam te geven. De herkomst is niet duidelijk, maar het woord komt in de Poolse taal voor met de betekenis ‘nieuw’. Nówie is overigens een vrij zeldzame naam. Het namenoverzicht over 2021 van de Sociale Verzekeringsbank heeft geen gegevens over de naam, wat betekent dat die minder dan 25 keer werd gegeven.

Het stel kan ondertussen rekenen op veel felicitaties. ‘Van harte schat!’ reageert Patty Brard. Ook Ali B, Gaby Blaaser, Elise Schaap en Geraldine Kemper laten van zich horen.

Genderneutraal

Famke en haar vriend zijn van plan Nówie genderneutraal op te voeden, zo legde ze eerder uit aan RTL Boulevard. Ze zei toen ook de zogenoemde ‘gender reveal party’ genderneutraal te willen maken. In de aflevering van haar realityserie was echter te zien hoe er blauwe slingers en ballonnen tevoorschijn kwamen toen het geslacht van het kindje bekend werd gemaakt.

Famke Louise Meijer, zoals de artiest voluit heet, maakte in augustus bekend dat ze in verwachting was van haar eerste kindje. Het nieuws volgde elkaar snel op, want een dag daarvoor liet ze pas weten dat ze een relatie heeft met Denzel Slager. De voormalig voetballer van onder meer RKC Waalwijk won in 2019 samen met Aleksandra Jakobczyk nog het datingprogramma Love Island. Na een jaar liep hun relatie op de klippen.

Vreemdgaan

Famke was eerder samen met collega Ronnie Flex. Daarvoor had ze een geruchtmakende relatie met youtuber Tim van Teunenbroek, toen bekend als Snapking.

Die deelde het bed met een andere vrouw terwijl hij nog samen was met de zangeres. Die rapte daarover in haar nummer Zonder jou. ,,Neem die oorbellen mee van die slet’’, klonk het onder meer. ,,Ik hoef die shit niet meer te vinden in mijn bed.’’

