Famke Louise deelt intiem zwembadkiekje met Ronnie Flex

Het gerucht over de romance ontstond begin deze maand. Famke Louise, die eigenlijk Famke Meijer heet, raakte behoorlijk in de war toen 3FM-dj Frank van der Lende haar naar de 26-jarige Ronnie vroeg. De dj had de twee rappers zien zoenen, voelde veel liefde bij hen en vroeg zich af of er meer aan de hand was. ,,Ik denk dat wat jij zegt, al genoeg zegt‘’, stamelde de Op Me Monnie-zangeres toen.



Famkes manager, vanavond niet bereikbaar voor commentaar, ontkende het meteen. ,,Ik weet dat veel mensen het graag zouden willen‘’, zei ze. ,,Maar nee. Ronnie en Famke hebben geen relatie.‘’ Ronnie zelf liet het op Twitter bij een ‘haha’ over het gerucht. Bovendien zei hij vorige week in het RTL-programma Van der Vorst ziet sterren nog dat hij vrijgezel is, maar het is niet duidelijk wanneer dat interview is opgenomen.



Fans van Famke zijn in ieder geval erg enthousiast over de mogelijke relatie. De romantische foto verzamelde binnen korte tijd ruim 128.000 likes en talloze reacties. ,,Het is officieel‘’, luidt een van de vele commentaren. ,,Jullie zijn zo schattig samen!‘’