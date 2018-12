Famke Louise dubbel genomineerd voor Hashtag Awards

Famke Louise maakt kans op de award met Slide (ft. Caza), Davina Michelle is genomineerd met Duurt te Lang en Jesse Hoefnagels met Microwavy. In de categorie Beste Video on Demand heeft favoriet Mocro Maffia concurrentie van de documentaire Famke Louise en Wat Vindt een Kind. Het is de tweede editie van de Hashtag Awards, een vakprijs voor online video. De awards, georganiseerd door Hot Pepper en EIK Media, worden op maandag 17 december uitgereikt in De Duif in Amsterdam.

Deze site is genomineerd in de categorieën Beste Nieuws Video (Studio Korea, Huize Vleeshamer), Beste Livestream (De Ochtend Show to go), Beste Online serie (Trucker Zoekt Vlam), alle geproduceerd door MyChannels.

Genomineerden 2018:

1.) Beste Online Video:

- Peter Hoefnagels - Help leraar draait door. Producent: Zwaan Producties ism S1 en Talpa

- A Survival Guide to Dutch Weather. Producent: Survival Guide to the Dutch

- #BOOS: Terug naar je Eige Land. Producent: BNNVara

2.) Beste Music Video:

- Jesse Hoefnagels - Microwavy

- Famke Louise ft. Caza - Slide

- Davina Michelle - Duurt te Lang

3.) Beste Nieuws Video:

- Studio Korea. Producent: MyChannels

- Politievlogger Jan-Willem - Politie Leiden, van een ongeval tot een evenement

- Huize Vleeshamer. Producent: MyChannels

4.) Beste Video on Demand:

- Wat Vindt een Kind (Videoland). Producent: NewBe

- Famke Louise Documentaire (Videoland). Producent: NewBe

- Mocro Maffia (Videoland). Producent: RTL Productions

5.) Beste Livestream:

- Lidl Kortingsfeestje. Producent: Dorst en Lesser

- Hartje Zomerbingo (AppieToday). Producent: Big Shots Group

- De Ochtend Show to go. Producent: MyChannels ism AD

6.) Beste Gaming Video:

- The Ledge (Video Series). Producent: EndemolShine Beyond

- Top Notch Fifa 19 Battle. Producent: Top Notch ism Vertigo 6

- Fortnite in GTA 5 (Robin Rams).

7.) Beste Online Serie:

- De Slet van 6 VWO seizoen 2. Producent: Stepping Stone / Me at the Zoo

- FIRST: Tata Joela. Producent: NewBe

- Trucker zoekt Vlam. Producent: Strix iov MyChannels

8) Beste Beauty & Lifestyle Video:

- Peter de Harder - In 3 maanden onderbroekenmodel. Producent: Cinemates

- Generatie Botox. Producent: Kukeleku

- Eetstoornissen: Maskers Af. Producent: Linda.TV ism Videoland en Jessica Villerius

9.) Beste Creator Video:

- Kalvijn - Nu al Miljonair. Producent: Cinemates

- Peter Hoefnagels - Leerling zoekt ruzie. Producent: Zwaan Producties ism S1 en Talpa

- Bucketsboys - SBS 7 oprichten met fietsenmaker John de Mol. Producent: BucketBoys

10.) Beste New Creator:

- Freddy Tratlehner

- Royalistiq

- Vonneke Bonneke

11.) Beste Influencer Campagne:

- Magnum Mansion 2018. Producent: Glasnost

- Vogue Girl i.s.m Elvy’s Wereld, So Ibiza. Producent: NewBe ism Splendid Film

- #F1naarNederland: Formule 1 gezichten dragen petitie! Producent: De Persgroep ism Ziggo Sport

12.) Beste Branded Video:

- De Dikte Verhuistips. Producent: Big Shots Group

- Het is jouw Beurtbalkje (Appie Today). Producent: Big Shots Group

- Nivea Sun Insmeerlied: Elke mooie dag. Producent: RIDE