Famke Louise emotioneel na comeback en Typhoon heeft voorlopig geen tijd voor sabbatical

RTL wil ‘stevig gesprek’ met producent ITV: ‘Bevindin­gen Voi­ce-rap­port verschrik­ke­lijk’

RTL wil een ‘stevig gesprek’ met Voice-producent ITV. Aanleiding is het rapport dat vandaag naar buiten kwam, waaruit blijkt dat kandidaten en medewerkers zich al ver voor 2022 hadden beklaagd over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. ,,Het is duidelijk dat er geen veilige werkomgeving was en dat er niet adequaat is gehandeld op meldingen. Dat vinden we verschrikkelijk.’’