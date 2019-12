Famke Louise komt met eigen kledinglijn

‘The word is out!! Niet het type om stil te staan, want m’n eigen kledinglijn komt er aan', luidt het enthousiaste berichtje van Famke Louise vandaag op sociale media. Streamingdienst Videoland greep de nieuwe carrière van Famke Louise als modeontwerpster direct aan om er een documentaire over te maken. ‘9 januari is de release! Keep you posted', aldus de brunette.



Famke Louise deelt vooralsnog geen andere details over haar toekomstige fashionlabel. Op de website van de kledinglijn valt te lezen dat de ‘first launch’ in januari zal zijn. Ook kunnen mensen zich aanmelden voor notificaties wanneer de kleding daadwerkelijk online te vinden is.



Fans van de voormalig vlogster en rapster reageren razend enthousiast. 'Yaaas!’ en ‘Zo vet!’ is een greep uit de reacties.