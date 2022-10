Famke Louise: Roddelpraat heeft mijn kraamtijd kapotgemaakt

Famke Louise is bij de behandeling van het hoger beroep van haar zaak tegen het YouTube-kanaal Roddelpraat geëmotioneerd geraakt. De 23-jarige zangeres betoogde dat de aandacht voor haar in het YouTube-programma haar kraamtijd heeft verpest.

“Ik was net twee weken eerder bevallen en toen kreeg ik dit allemaal over me heen”, zei de artieste in het gerechtshof van Amsterdam. “Verplaatsen jullie je wel in mij? Dit heeft mij en mijn gezin de mooie momenten gekost en het helemaal kapot gemaakt.” Het terughalen raakte haar dusdanig dat ze moeite had om haar tranen te bedwingen.

De zaak draait om een uitzending van Roddelpraat waarin de mannen achter het kanaal, Jan Roos en Dennis Schouten, begin dit jaar een niet-uitgebracht nummer van Famke Louise lieten horen. Ook suggereerden ze dat de zangeres in het liedje zegt dat ze is misbruikt door haar voormalige manager Ali B. In maart oordeelde de rechter dat Roddelpraat de uitzending offline moest halen en een rectificatie moest plaatsen. Door het delen van het nummer hadden Roos en Schouten zich schuldig gemaakt aan “zowel auteursrechtinbreuk als onrechtmatig handelen”.

Opdoeken

Roos en Schouten gingen in beroep omdat ze een filmpje in handen hadden gekregen waaruit blijkt dat er geen inbreuk is gepleegd op het auteursrecht omdat ze het voor meerdere mensen had gezongen op een verjaardagsfeestje. Tijdens de zitting werd het bewuste filmpje getoond en eiste het duo dat het eerdere vonnis van de rechter wordt vernietigd.

De muzikante wil een bevestiging van de eerdere uitspraak en dat Roos en Schouten stoppen met haar te betitelen als “achterlijk wijf”. Volgens het duo komt de zangeres er echter niet slechter af dan andere BN’ers die ze tijdens hun uitzendingen bespreken. “Er zijn wel ergere dingen gezegd”, zei Schouten. Aan ophouden denken ze dan ook niet. “Het gevaar bestaat dat als we dat doen, dat iedereen vraagt om dat te doen. Dan kunnen we ons programma wel opdoeken”, aldus Roos.

De rechter stelde beide partijen nog voor om de zaak op een andere manier op te lossen, maar dit bleek na een kort overleg tussen de advocaten onmogelijk.

Schouten zei tijdens het slotwoord dat hij en Roos niet in hoger beroep zouden zijn gegaan als ze het bewuste filmpje niet in handen zouden hebben. “Het belangrijkste voor ons is dat we hier niet voor de aandacht of de leukigheid zitten. Ik vind dat we ons gelijk moeten krijgen.”

Het hof doet op 29 november schriftelijk uitspraak.

