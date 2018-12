Famke Louise: Ronnie en ik zijn écht een setje, maar wonen niet samen

Eerst was er het gerucht dat ze zoenend waren gespot, toen de romantische foto waarmee ze eigenhandig olie op het vuur gooiden: de signalen over een relatie tussen Ronnie en Famke leverde het stel de afgelopen maanden veel media-aandacht op. Die bereikte vandaag een hoogtepunt, toen de clip bij hun kerstnummer Alleen door jou werd gelanceerd. De video was aangekondigd als het antwoord op alle speculaties.



Zo duidelijk was het antwoord echter niet. Aan het einde van de clip is te zien hoe de twee elkaar een gezellige kus geven, maar zekerheid over hun relatiestatus bleef uit. De zogenaamde romance leek vooral een gewiekte publiciteitsstunt en met succes: de video werd binnen enkele uren ruim 300.000 keer bekeken.



,,Dat zou wel heel raar zijn hè’’, zei een ongemakkelijk lachende Famke Louise daar vanavond over tegen Twan Huys. Vervolgens nam Patty Brard, ook aan tafel, het vragen stellen over. ,,Dit is eerlijk?’’, vroeg ze. ,,Dit is eerlijk’’, antwoordde Famke. ,,En supergelukkig natuurlijk?’’, vroeg Patty. ,,Ja’’, reageerde Famke.



Tafelgast Jamai Loman vroeg zich af hoe Ronnie en Famke dan omgaan met alle aandacht voor hun liefde. ,,Ik zal je heel eerlijk zeggen, we hebben geen manier’’, legde ze uit. ,,We doen gewoon iets. We hebben allebei volgens mij gewoon superveel schijt aan alles.’’