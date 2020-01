Famke Louise shopt bont en haalt woede van fans op de hals

Johan Derksen krijgt bewaking bij tv-optredens

14:08 Johan Derksen (70) wordt bij elke uitzending van Veronica Inside opgewacht en na afloop naar de snelweg begeleid door de bewaking van Talpa. Dat zegt de voetbalanalyticus in een dubbelinterview met zijn dochter Marieke. ,,Ik had vorig jaar iets gezegd over een Feyenoordspeler (Orkun Kökcü) die in Nederland is geboren, maar als international voor Turkije heeft gekozen”, legt Derksen sr. uit.