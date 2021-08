Famke Louise zwanger van eerste kindje: ‘Had dit met niemand anders gewild’

video Wraaktocht van weggestuur­de Voi­ce-favoriet eindigt abrupt: publiek stemt haar weg

8 augustus De wraaktocht van de Canadese zangeres Senja Sargeant (38) is gisteravond compleet onverwacht tot een einde gekomen op SBS 6. De artiest nam in een nieuwe talentenjacht vorige week glorieus revanche voor haar veelbesproken afwijzing bij The Voice of Holland en kreeg ook nu unaniem lof van de jury. Het studiopubliek wees haar echter de deur.