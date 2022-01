Fan Doja Cat maakt bij concert 'grap' over bom en wordt opgepakt

Douwe Bob kreeg in december niet een maar twee kinderen, derde op komst

Douwe Bob is in december niet alleen vader geworden van dochter Bobby Lou, maar ook nog van een tweede meisje. Dat bevestigt de zanger na berichten van Yvonne Coldeweijer, bekend van haar juice-kanaal. ‘In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven, maar nu ze er is, voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen’, aldus de zanger.

