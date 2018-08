Fans nemen afscheid van overleden Queen of Soul Aretha Franklin

De keuze is op deze locatie gevallen om de verwachte grote stroom bezoekers te kunnen opvangen. Ook kwam de zangeres vaak in het museum. Op dezelfde plek was in 2005 het afscheid van de zwarte mensenrechtenactiviste Rosa Parks.

Een keur aan artiesten brengt donderdag 31 augustus een ode aan Aretha. Tijdens het gratis herdenkingsconcert in Detroit spelen onder anderen The Four Tops, Gladys Knight, Johnny Gill, Ron Isley en Angie Stone. Het concert vindt een dag voor de uitvaart van Franklin plaats in het Chene Park Amphitheatre. Alle artiesten doen op vrijwillige basis mee.