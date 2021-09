Fans trekken diamant uit voorhoofd rapper Lil Uzi Vert

MovieInsiders Podcast Oude moordzaak weer in de spotlights, Mar­vel-arts en olie lekkende borsten

2 september Is De Veroordeling, over de Deventer Moordzaak, meer dan een samenvatting van de ‘feiten’? En hoe terecht is de Gouden Palm voor Titane, een film over een vrouw die zwanger wordt van een auto (u leest het goed)? Gudo en John gaan er in deze aflevering van de wekelijkse podcast MovieInsiders uitgebreid op in.