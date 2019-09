Fans verbaasd: politie jaagt op griezelige dubbelganger Breaking Bad-baron Walter White

De politie in het Amerikaanse Illinois is met man en macht op zoek naar een dubbelganger van acteur Bryan Cranston, die het geliefde personage Walter White speelde in de veelbekroonde AMC-hitserie Breaking Bad . De 50-jarige Todd W. Barrick lijkt niet alleen als twee druppels water op de doorgeslagen drugsprofessor, maar wordt óók nog eens gezocht voor het bezit van crystal meth.

De doorgewinterde liefhebbers van Breaking Bad kunnen het bijna niet geloven. Haalt de politie van Illinois nou een grap uit, of zijn ze daar echt op zoek naar iemand die onwaarschijnlijk veel lijkt op een van de bekendste knuffelcriminelen in de geschiedenis van de televisie?



Leg de twee foto’s naast elkaar en iedereen zal zien dat de gelijkenissen talrijk zijn. Hetzelfde kalende hoofd, identieke gelaatstrekken, de onderscheidende sik, het kenmerkende leesbrilletje op de neus, dezelfde leeftijd: als je niet beter zou weten zou je denken dat Barrick voor de makers van de serie een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de totstandkoming van Walter White.

Als klap op de vuurpijl wordt de 50-jarige Barrick ook nog eens gezocht voor het overtreden van zijn proeftijd die hij had vanwege het illegale bezit van methamfetamine, beter bekend als crystal meth. En laat dat nou net de harddrug zijn waarmee Walter White in de serie stinkend rijk wordt en waarmee hij zich tegelijkertijd flink in de nesten werkt.



De haast griezelige gelijkenis werkt behoorlijk op de lachspieren van kijkers van de serie. ,,Ik denk dat we een spoiler hebben voor de aankomende Breaking Bad-film. Walter ziet er ruig uit!,” grapt een fan. Een andere kijker heeft nog een tip voor de politie in Illinois. ,,Zijn jullie al in Albuquerque gaan zoeken? Of misschien bij Los Pollos Hermanos”, zei hij, verwijzend naar belangrijke locaties uit de serie.

Bekroonde serie

Breaking Bad was tussen 2008 en 2013 te zien op de Amerikaanse tv-zender AMC en is in Nederland via Netflix te bekijken. De veel bekroonde serie ontving onder meer zestien Emmy Awards en twee Golden Globes. De show ging over scheikundeleraar Walter White (Bryan Cranston) die te horen krijgt dat hij terminale kanker heeft en zich in de drugswereld stort, geholpen door oud-leerling Jesse Pinkman.

Diens vertolker Aaron Paul (39) was direct te porren voor een vervolg op Breaking Bad toen bedenker Vince Gilligan met het idee van een film op de proppen kwam. ,,Ik wist vooraf niet dat ik dit hoofdstuk wilde maar nu het er is, ben ik zo blij”, zei de acteur onlangs in een interview met The New York Times. In El Camino: A Breaking Bad Movie wordt duidelijk hoe het Jesse is vergaan na de gebeurtenissen in het laatste seizoen van Breaking Bad. Of er ook andere bekende personages terugkeren is nog niet duidelijk.

El Camino is vanaf 11 oktober op Netflix te zien.