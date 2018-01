Fans Wie is de Mol? in startblokken voor nieuwe seizoen

In de aanloop naar het nieuwe seizoen wisten de programmamakers de fans al helemaal gek te maken met hints en andere berichtgeving. Nu het vanavond eindelijk zover is, is de jaarlijkse gekte rond Wie is de Mol? weer losgebroken.



Veel fans van het programma hebben de bijbehorende app gedownload om het spel mee te spelen en andere kijkers uit te nodigen in een poule. Ook op Facebook stromen de reacties van ongeduldige kijkers binnen met mensen die elkaar taggen. Het bericht op de pagina van Wie is de Mol? levert maar liefst 6.200 likes op en 1.600 reacties op waarin kijkers elkaar ophitsen om vanavond te settelen voor de buis. 'Zin in! Vanavond met ons gezin kijken. De kids vinden het ook geweldig' en 'Samen met manlief.. we hebben er al zin in..kregen al ontwenningsverschijnselen' reageert een andere kijker.