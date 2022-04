Feest tussen de lakens bij Geraldine en Klaas en Rachel zijn alweer uit elkaar

Actrice Sydney Sweeney vergeet naaktscè­nes en nodigt familie uit om haar serie op enorm scherm te kijken

Sydney Sweeney (24), die sinds haar rol in de hitserie Euphoria te boek staat als een van de meest veelbelovende jonge actrices, heeft van haar grootouders een bijzondere reactie gehad op haar werk. De Amerikaanse was even vergeten dat ze zeer pikante seksscènes had gedraaid toen ze besloot met de hele familie op een ‘reusachtig scherm’ naar een nieuwe aflevering te kijken.

1 april