Feest voor Johnny de Mol: kijkcijfers Kwis met ballen verdubbelen plots

Johnny de Mol maakte vorige week zijn comeback op televisie nadat zijn talkshow Hlf8 eerder van de buis werd gehaald. Met de zomerse show Kwis met ballen gooide hij niet direct hoge ogen. Maar in de tweede week is alles anders. De kijkcijfers stijgen fors. Mogelijk dat dit ook te maken heeft met een beter scorend programma voorafgaand. In plaats van het matig bekeken Jachtseizoen stond nu Tribute live in concert in het schema en dat noteerde een mooie 585.000 kijkers. In totaal stemden er zelfs bijna 1,5 miljoen mensen even af op het optreden van onder meer Bouke Scholten en zijn ElvisMatters band.



Daarna bleef er dus een fors aantal kijkers hangen, aldus Stichting KijkOnderzoek. Met 738.000 kijkers is Kwis met ballen nu de nummer zes van de zaterdag en het best bekeken programma primetime. Enkel de actualiteitenrubrieken en de registratie van de eerste etappe van de Tour de France noteerden hogere kijkcijfers.