Ferri Somogyi (44) vraagt 19 jaar jongere vriendin ten huwelijk

Iets unieks

Ferri ging in 2013 door een moeilijke periode toen zijn toenmalige vriendin Petra Smits een miskraam kreeg. ,,Het was een nachtmerrie die voor haar misschien nog wel groter is geweest dan voor mij'', zei hij daarover. ,,Als vrouw draag je een kindje natuurlijk echt. Dat lijkt mij iets unieks dat wij mannen denk ik nooit helemaal kunnen begrijpen. De zwangerschap van Petra was gepland; we hadden echt een droom voor ogen.''



Nadat zijn relatie met Petra strandde, sprak hij in 2015 opnieuw zijn kinderwens uit. Tegen weekblad Privé klonk het: ,,Ik heb wel degelijk het gevoel dat het er een keertje van gaat komen. Wacht maar af.''



Somogyi kreeg in 2016 een relatie met acrobate Daniëlle Bubberman, die te zien was in Holland's Got Talent. Zij waren anderhalf jaar samen.