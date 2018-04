Ferry Doedens in musical Stil in Mij

De musical vertelt over vijf twintigers die op de middelbare school dikke vrienden waren. Na hun examens zijn ze elkaar uit het oog verloren. Jaren later komen de vrienden weer samen, alleen is één van hen er niet meer. Volgens producent Sturkenboom gaat de voorstelling over "vriendschap, verwachtingen en het zoeken naar je identiteit. Zowel de verhaallijn als de Nederlandse popmuziek zorgen voor flinke dosis herkenbaarheid".

De regie is in handen van William Spaaij. Marnix Wetzer is verantwoordelijk voor de muzikale leiding. Buitenhuis is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de productie. De première is op 31 maart 2019 in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp.