Ferry Doedens ‘in rouw’ om vertrek GTST: ‘Gevoel is onbeschrijfelijk'

De acteur omschrijft de afgelopen periode als een rouwproces. ,,Wat wil ik, wie ben ik, waar ga ik heen in dit leven? Dat weet ik dus echt ook nog helemaal niet.” Ferry weet wel dat ‘waar de ene deur sluit een andere opent’, maar: ,,Dat onzekere gevoel is best wel intens de laatste tijd.”



Het doet de acteur ‘veel pijn’ dat hij afscheid moet nemen van zijn rol als Lucas Sanders. ,,Dat is een gevoel dat onbeschrijfelijk is. Wil jullie toch even laten weten dat ik het er niet makkelijk mee heb. Ga proberen Lucas zo leuk en zo gezellig mogelijk neer te zetten en dan is het klaar.”