Ferry Doedens terug in musicals: eerst Rocky Horror Show, daarna Stayin’ Alive Disco Fever

Ferry Doedens (32) gaat weer in musicals spelen. Hij vervangt komende week eerst Yoran de Bont in Rocky Horror Show in het Amsterdamse DeLaMar Theater en gaat volgend jaar de theaters in met de show Stayin’ Alive Disco Fever .

,,Nadat we hoorden dat Yoran geblesseerd is en voorlopig niet kan spelen, kwam ik met het idee om Ferry Doedens te bellen’’, laat producent Hans Cornelissen weten. ,,Ferry heeft ruime musicalervaring en heeft het juiste lichaam voor de rol van Rocky. Met hulp van de cast heeft hij zich deze rol in zeer korte tijd eigen gemaakt. Een heel knappe prestatie.’’

Hij vervolgt: ,,Het grappige is dat ik Ferry een paar dagen geleden ook heb gevraagd voor de theatershow Stayin’ Alive Disco Fever die in mei en juni 2023 langs de theaters tourt. Een swingend theaterconcert met megahits uit Saturday Night Fever en de beste disco klassiekers. Met een liveband en zes zangers, onder wie ook Esmée Dekker en Martijn Vogel. Maar eerst rocken in het DeLaMar de laatste week van juli.’’

Ferry is erg blij met de klus. ,,Toen dit belletje van Hans kwam om de rol van Yoran over te nemen en met deze geweldige cast te werken in een productie die met twee Musical Awards is onderscheiden, twijfelde ik geen moment. Ik hou wel van een uitdaging!’’

Rocky Horror Show speelt alleen komende week, tot en met 31 juli, nog in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Er is nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. De hoofdrollen zijn voor Sven Ratzke, Esmée Dekker, Ellen Pieters, Samir Hassan, Raymond Kurvers en nu dus ook Ferry Doedens. Abel Leemans heeft de rol van Barry Beijer overgenomen.

