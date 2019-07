Festivalganger (27) Tomorrowland overleden: in totaal zeven personen naar ziekenhuis

De man die is overleden is, werd gisteravond rond half tien onwel voor de mainstage. Na verzorging door de hulpverleners van het Vlaamse Kruis werd de man onmiddellijk overgebracht naar het UZA. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. Maandag volgt een autopsie. Volgens informatie van het Antwerpse parket is het dodelijke slachtoffer een 27-jarige man uit India.



Een ooggetuige die anoniem wenste te blijven, verklaarde aan VTM NIEUWS dat het slachtoffer al enige tijd op de grond lag voordat hulpverleners hem opmerkten en meteen de reanimatie startten. ,,Hij lag daar stokstijf met verkrampte vingers. Met vlaggen van bezoekers is het lichaam afgedekt. Mensen die met hun smartphone stonden te filmen, moesten de beelden wissen”, aldus nog de anonieme getuige.



De organisatie betreurt het voorval. ,,We delen met droefheid het overlijden van één van haar gasten mee.”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. ,,We leven mee met de familie en vrienden van het slachtoffer. We hopen dat de nabestaanden dit verlies in alle sereniteit kunnen verwerken.” Het festival eventueel stopzetten is volgens Wilmsen helemaal niet aan de orde. ,,Met 80.000 festivalgangers, honderden medewerkers en tientallen artiesten is Tomorrowland haast drie dagen een stad. En in een stad gebeuren nu eenmaal dingen.”