Festivalkaartje dit jaar nog duurder: ‘Moet betaalbaar blijven, anders heeft het geen zin’

recensie Klem op het witte doek: een smakelijk filmtoetje na een oneindig veel betere serie

Dat bioscoopfilms naar aanleiding van succesvolle tv-series vaak een beetje tegenvallen (al waren Penoza en Ferry prima te pruimen), is eenvoudig te verklaren. De koek was eigenlijk al op. Knijp nog maar eens een aardig plotje uit een verteld verhaal. Maar, net als bij de eeuwig rollende tsunami aan romantische komedies, geldt ook hier: we gaan er waarschijnlijk wel en masse heen.

1 februari