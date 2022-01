Festivals zetten voorbereidingen door: ‘We moeten wel’

De voorbereidingen voor festivals gaan gewoon door, ondanks de onzekerheid vanwege het coronavirus. Dat laten woordvoerders van Paaspop, Pinkpop, Down The Rabbit Hole en Lowlands desgevraagd aan het ANP weten. De organisatoren hebben hoop dat de festivals kunnen doorgaan en het kost tijd om een festival voor te bereiden, waardoor ze weinig andere opties hebben, aldus de woordvoerders.

,,We gaan ervan uit dat Paaspop in april kan plaatsvinden”, aldus de woordvoerder van het festival, dat van 15 tot en met 17 april op de agenda staat. ,,We laten ons niet gijzelen door het coronavirus, maar doen waar we goed in zijn: mooie muziekevenementen organiseren.” Ook de voorbereidingen voor Pinkpop, dat van 17 tot en met 19 juni gepland staat, gaan zo lang nog niet zeker is dat het wordt afgelast door. ,,We zijn gewoon volle bak aan de gang, met de hoop en het idee om door te kunnen gaan. We moeten wel, want anders zijn we te laat.”

Een festival is niet een in paar weken te organiseren, zegt ook de woordvoerder van Down The Rabbit Hole en Lowlands. Die festivals staan gepland op respectievelijk 1 tot en met 3 juli en 19 tot en met 21 augustus. ,,Je moet wel starten, want het zijn langlopende projecten. En ook internationale artiesten moeten hun tourplannen maken.”

Spannend

De festivals worden georganiseerd in de wetenschap dat ze mogelijk niet kunnen doorgaan. ,,Dat is spannend”, vindt de woordvoerder van Pinkpop. ,,We hebben vertrouwen, maar zekerheid kan niemand ons nog geven.” Er zal nog wel redelijk versoepeld moeten worden om door te kunnen gaan, want dat gaat volgens de zegsman alleen met volle capaciteit gebeuren. ,,Dus niet op anderhalve meter afstand. Daar is onze structuur ook op gestoeld: een vol veld.”

Mogelijk moeten ook de artiesten die zijn geboekt kort van tevoren worden afgezegd. Volgens de woordvoerder van Down The Rabbit Hole en Lowlands ligt dat buiten hun macht. ,,De beslissing om te cancelen wordt door overheid gemaakt. Artiesten weten ook hoe de vork in de steel zit. Het is voor iedereen ontzettend naar, maar ze weten dat het kan gebeuren.”

Hoewel ook de woordvoerder van Down The Rabbit Hole en Lowlands goede hoop heeft, zegt dat volgens hem weinig. ,,We hebben gezien dat er niks over te zeggen valt, kijk maar naar vorige zomer. Toen zag het er zo goed uit, maar moest alles weer teruggedraaid worden. Voor Lowlands stonden de eerste tenten al.” Voor nu is het dan ook vooral afwachten, denkt hij. ,,Maar als het mag, dan staan we er.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: