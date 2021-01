Festivalwereld rouwt: Oerol-oprichter Joop Mulder (67) plotseling overleden

De oprichter van het karakteristieke Oerol-festival op Terschelling, Joop Mulder (67), is vrijdagnacht plotseling overleden. Dat bevestigt een medewerker van het landschapsproject Sense of Place, waarvan Mulder artistiek directeur was. Zijn overlijden slaat in de Nederlandse festivalwereld in als een bom.

Mulder richtte begin jaren 80 het festival Oerol op. Hij had een café en begon eerst met theater in kleine schuurtjes. Het begon klein, maar Oerol groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa. Het festival, met de natuur als thema én decor, is ieder jaar in juni en duurt langer dan een week.

Met zijn overlijden verliest de Nederlandse festivalwereld een markante persoonlijkheid, blijkt uit de reacties op sociale media. ,,Hij was in zoveel opzichten uniek”, twittert Songfestival-coryfee Cornald Maas vol ongeloof. ,,Authentiek, eigenzinnig, met een grote passie voor wat kunst en landschap verbindt, en met oog voor jong talent dat dankzij hem kansen kreeg.”

Oerol

Mulder begon Oerol (‘overal’) in 1981 in zijn café De Stoep in Midsland. Het groeide in de loop der jaren uit tot een van de grootste locatietheaterfestivals van Europa. In 2017 werd er een recordaantal van 120.000 theaterkaarten verkocht.

Datzelfde jaar nam Mulder afscheid van ‘zijn kindje’ om zich meer te kunnen richten op het kunstzinnige waddenproject Sense of Place, waarmee hij wilde laten zien hoe de mens heeft ingegrepen in het Waddenkustgebied.

,,Ik ben zo enthousiast bezig met Sense of Place dat ik daar al mijn tijd in wil steken. Bovendien doen algemeen directeur Marelie van Rongen en artistiek leider Kees Lesuis het erg goed bij Oerol. Ik kan met gerust hart afstand nemen”, zei hij toen.

Onderscheiding

Een jaar na zijn vertrek bij Oerol kreeg Mulder nog een grote internationale podiumprijs uitgereikt. Hij kreeg de onderscheiding van de International Society for the Performing Arts vanwege de rol die zijn Oerol-festival heeft verworven in het Nederlandse culturele landschap.

Hartproblemen

Volgens de medewerkster van Sense of Place had Mulder al enige tijd hartproblemen en overleed hij in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn appartement in Leeuwarden aan een hartstilstand. Hij laat een vrouw en een dochter achter.

Volledig scherm Sfeerbeeld van bezoekers op Oerol. © ANP Kippa