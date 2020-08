Fidan en Renze onthullen naam show in First Dates met bijrol Matthijs van Nieuwkerk

In het filmpje doen Renze en Fidan alsof ze meedoen aan het datingprogramma First Dates. Fidan geeft aan dat ze op zoek is naar een man die ambitieus en serieus is. Vervolgens zit ze aan de bekende bar, waar Victor normaal gesproken in de show drankjes inschenkt. Dan komt Renze aanlopen met een bos bloemen in zijn handen. ,,Ze zat daar aan de bar en dan zie je die jurk en dan denk je wel: hallo!” zegt hij.



Daarna spelen de twee op de barkrukken de bekende ongemakkelijke ontmoeting na van de potentiële liefdeskoppels. ,,Ik vind het echt spannend om nu samen met iemand voor de camera te zitten", reageert Renze. ,,Hij is wel een beetje jong", zucht Fidan. ,,Spijkerbroek, veel te veel gel in zijn haar, maar als hij maar kan interviewen.”



Dan zien we de twee tegenover elkaar aan tafel zitten in het restaurant waarin First Dates-koppels in de show normaal het diner voorgeschoteld krijgen. Er volgt een spervuur aan vragen over corona tot het boerenprotest. Uiteindelijk komt Matthijs van Nieuwkerk aanlopen. Hij zet zonder iets te zeggen het bakje neer met de rekening.



Renze en Fidan nemen vanaf 31 augustus zijn plek in om 19.00 's avonds. Ze zullen dan elke werkdag het nieuwe programma De Vooravond voor BNNVara presenteren op NPO 1.