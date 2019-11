Fidan: NPO wil talkshow met meerdere presentatoren

Ekiz werd genoemd als opvolger van Eva Jinek, die naar de commerciëlen vertrok. Maar zij voelt zichzelf nog te onervaren om vijf dagen per week die plek in te nemen, stelde de presentatrice eerder al.

,,Er wordt gepraat over een Met het oog op morgen-opzet", vertelde zij aan Matthijs van Nieuwkerk. ,,Dan kunnen meerdere mensen langzaam in de rol groeien. Het is natuurlijk topsport om vijf dagen per week een show te maken, zoals jij doet."

Gepolst

De documentairemaakster was de afgelopen maanden in de media open over het feit dat zij was gepolst voor de NPO-latenightshow. ,,Mensen in mijn omgeving zeiden: is het wel handig om te zeggen? Maar het is de Publieke Omroep, waarom zou ik geheimzinnig doen?" De presentatrice van De Nieuwe Maan zou in januari moeten beginnen, maar vond dat zelf te vroeg. ,,Zoveel ervaring heb ik nog niet. Ik zou het een belediging voor het vak vinden om nu al ja te zeggen tegen zo'n belangrijke plek. Ik wilde mij vooral niet laten opjagen."