Televisie-presentator Rick Brandsteder (34) over zijn vader, tv-presentator Ron (68).

,,Gevoel voor humor is toch wel zijn beste eigenschap, met daarna zijn lach natuurlijk. Hij lacht ook zo hard om z’n eigen grappen. Mooie vent is het! Fijne Vaderdag, pa!''



Muzikant Marcel de Groot (53) over zijn vader, zanger Boudewijn (74).

,,De eigenschap die ik het meest bewonder? Op die vraag kan ik geen antwoord geven. Ik kan er namelijk niet één ding uitlichten. Er zijn veel dingen die ik in mijn vader bewonder. Zijn nimmer aflatende creativiteit bijvoorbeeld: na ruim vijftig jaar is hij nog steeds in staat om nieuwe dingen te verzinnen, nieuwe wegen in te slaan. Of zijn vermogen om, ondanks zijn koppigheid, steeds weer open te staan om dingen te leren. Ook zijn rust, of zijn overzicht, zijn overtuiging in zichzelf en toch nog steeds onzeker kunnen zijn. Ook dat hij altijd klaar staat voor zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn scherpte en fitheid. Ik zou hem tekort doen als ik er één eigenschap zou uitlichten.''



Acteur Thijs Römer (39) over zijn vader, acteur Peter (65).

,,Mijn vader is een sociale man die zich ook op het goede moment heel goed kan afsluiten. Op feestjes kan hij echt met iedereen heel gezellig en oprecht geïnteresseerd praten. Maar thuis kan hij zich ook helemaal in zijn eigen wereld terugtrekken met zijn krantje en kopje koffie. In sociaal opzicht is hij naar buiten toe heel genereus. Dat bewonder ik in hem.’’