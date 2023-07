Film Barbie levert op eerste dag al dik 22 miljoen dollar op

Met de 22,3 miljoen dollar beleeft de film met Margot Robbie in de hoofdrol een betere openingsdag dan recente bioscoopsuccessen als The Batman, Top Gun: Maverick, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Spider-Man: Across the Spider-Verse en Avatar: The Way of Water. Die brachten tussen de 17 en 21 miljoen dollar op op de eerste dag in de theaters.