Film over prinses Diana verschijnt in november

video WNL-presenta­tri­ce Maaike Timmerman eerlijk over aanranding: ‘Legde de schuld bij mezelf’

15 augustus WNL-presentatrice Maaike Timmerman (34) vertelde gisteravond bij Onze man in Deventer eerlijk over een aanranding die plaatsvond in haar jeugdjaren. Samen met presentator Özcan Akyol had ze op NPO Radio 1 een gesprek over straatintimidatie. Ze vertelde over een nare ervaring. ,,Ik hoop echt dat er een keer een einde aan komt, want ik wil ook niet dat mijn dochter dit overkomt.”