Film over romance Harry en Meghan op komst

video en foto's Dit zijn de acht gespierde verleiders in nieuw seizoen Temptation Island

17:27 RTL 5 en de Vlaamse omroep VIJF hebben bekendgemaakt wie de slinkse verleiders zijn in het nieuwe seizoen van Temptation Island dat vanaf donderdag 1 februari te zien is op beide zenders. De acht gespierde hunks gaan proberen te stoken in de ogenschijnlijk stabiele relatie van de deelnemende koppels. Dit zijn de acht 'sixpacks' die ongetwijfeld voor de nodig onrust gaan zorgen.