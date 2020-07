Filmhit A Star is Born met Lady Gaga en Bradley Cooper naar Netflix

Over het filmaanbod van Netflix is al veel gezegd, dat het lang duurt voor bioscoopfilms er te zien zijn bijvoorbeeld, maar na kaskraker Once Upon a Time in Hollywood heeft de streamingdienst wederom een dikke hit aan het assortiment weten toe te voegen: vanaf 20 augustus staat A Star is Born met Lady Gaga en Bradley Cooper online.