Filmlegende Paul Schrader over The Card Counter: Pokerspeler als de nieuwe Taxi Driver

In tegenstelling tot veel collega-cineasten is Paul Schrader uitstekend in staat en bereid zijn eigen werk te ontleden. Voor hij zelf maker werd in de jaren 70, was de inmiddels bejaarde Amerikaan een gewaardeerd en gevreesd recensent voor onder meer het blad LA Weekly. Daarop volgden scenario’s voor beroemd geworden films van Martin Scorsese als Raging Bull, The Last Temptation of Christ en Taxi Driver. Later stond hij ook zelf achter de camera, voor bijvoorbeeld het geprezen domineedrama First Reformed uit 2017 met Ethan Hawke en nu het indringende The Card Counter.