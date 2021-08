Filmmuziek om bij te zwijmelen: dit zijn de mooiste romantische soundtracks

Gastheer Coen Haver neemt je in de nieuwe aflevering van zijn maandelijkse filmmuziekspecial opnieuw mee in een ontdekkingstocht vol muzikale liefde. Waarom werken sommige soundtracks in romantische films zo goed? Beluister nieuwe én oude afleveringen terug via deze site (zie de playlist hieronder) of check de wekelijkse show op audioplatforms als Spotify, Apple en Google Podcast.