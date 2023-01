Filmwereld maakt zich op voor nominaties voor de 95e Oscars

De uitreiking zelf vindt plaats in de nacht van 12 op 13 maart. Het is de 95e keer dat de Academy, voluit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de beeldjes toekent. Op basis van andere grote filmprijzen die de afgelopen maanden al zijn uitgereikt, lijken grote kanshebbers de films The Banshees of Inisherin, Elvis, Tár, Top Gun II, All Quiet on the Western Front en Everything Everywhere All At Once te zijn.