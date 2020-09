Filmzus deelt eerbetoon aan overleden Chadwick Boseman: ‘Tranen zo diep als rivieren’

Ziel

Ze vertelt daarna over de tijd waarin ze Chadwick leerde kennen. ,,Zo'n mooie ziel. Als jij ergens binnen kwam lopen, was er kalmte", aldus de 26-jarige. ,,En nu is mijn hart gebroken. Ik zoek naar oude berichtjes, kaarten met jouw handschrift, mijn herinneringen van hoe je mijn hand vasthield, alsof het nooit zou eindigen. Ik dacht dat we meer tijd zouden hebben, nog vele jaren. Ik kan geen woorden vinden om te beschrijven hoe het voelt om deze nieuwe realiteit te moeten accepteren.”



Ook Letitia was niet op de hoogte van de ziekte van Chadwick, blijkt uit haar post. ,,Ik heb je een paar keer een berichtje gestuurd, maar dacht dat je druk was. Ik wist niet wat je allemaal te stellen had. Tegen de klippen op bleef jij in de tijd die je was gegeven gefocust op je roeping. Ik wou dat ik afscheid had kunnen nemen. Dit doet pijn. Ik vertrouw op God om de wonden te helen. Je blijft altijd in mijn hart.”