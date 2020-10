Filosoof: YouTube voedt wantrouwen complotdenkers door Lange Frans te blokkeren

YouTube legt in een reeks tweets uit dat het account van Lange Frans is verwijderd omdat de regels op het gebied van haat, intimidatie en misinformatie vorige week is aangescherpt. ‘Natuurlijk verwijderen we YouTube-kanalen niet zomaar. Dat doen we alleen als een kanaal drie keer onze communityrichtlijnen heeft geschonden.’ Daarmee wil het megabedrijf dus zeggen dat Lange Frans ondanks meerdere waarschuwingen is doorgegaan met het overtreden van de regels.