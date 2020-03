Finale The Walking Dead pas later op tv door coronamaatregelen

Video Zanger René Karst besmet met coronavi­rus

24 maart René Karst, onder meer bekend van het feestnummer Liever te dik in de kist (dan weer een feestje gemist), is positief getest op het coronavirus. De zanger (53) laat vandaag in een video weten dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. ,,Dit gun je niemand", maakt hij duidelijk.