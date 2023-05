Finale Zeven Zussen vestigt record: beste opening sinds 2007

Het achtste en laatste deel in de populaire Zeven Zussen -reeks van schrijfster Lucinda Riley behaalde donderdag de beste releasecijfers voor een nieuw boek sinds 2007. Dat heeft boekenkoepel CPNB zaterdag laten weten. Van het laatste deel, Atlas - Het Verhaal Van Pa Salt, gingen donderdag zo’n 100.000 exemplaren over de toonbank.

De laatste keer dat deze mijlpaal binnen één dag werd behaald was in 2007 toen het laatste deel van Harry Potter uitkwam, De Relieken Van De Dood. ,,De manier waarop de verkoopcijfers worden gemeten zijn niet helemaal te vergelijken, en we hebben verder terug in de tijd geen goede informatie om een vergelijking te maken”, aldus een woordvoerder van CPNB. ,,Maar De Relieken Van De Dood ging op de eerste dag over die 100.000 exemplaren heen. Het is wel zeker dat er sindsdien geen ander boek meer is geweest dat dit teweegbracht.”

De eerste oplage van Atlas bedroeg 350.000 exemplaren, wat ook bijna een unicum in de Nederlandse boekengeschiedenis is. Veel boekhandels openden om middernacht al hun deuren om fans de kans te geven direct een exemplaar te machtigen.

Aantekeningen

De reeks gaat over een groep zussen die na de dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst. Riley had haar fans een achtste boek beloofd, waarin zij de vraag zou beantwoorden wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is.

De schrijfster heeft voor haar overlijden in juni 2021 belangrijke passages van het achtste boek afgerond. Daarnaast heeft zij gedetailleerde aantekeningen gemaakt over het plot. Het was haar uitdrukkelijke wens dat in het geval van haar overlijden haar oudste zoon Harry Whittaker de serie zou voltooien.

