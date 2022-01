Finalisten Slimste mens geven Philip Freriks ‘de zenuwen’

SPOILERALERTDe eerste dag in de finaleweek van De slimste mens was zó spannend dat presentator Philip Freriks er ‘de zenuwen’ van kreeg. In de laatste ronde namen muzikant Jan Rot en Albert Heijn-actrice Randy Fokke het vanavond tegen elkaar op. In de laatste twee seconden werd het spel beslist.

,,Man, alsof je het expres deed”, verzuchtte presentator Philip Freriks tijdens het slot van de uitzending. Muzikant Jan Rot moest een vraag beantwoorden over de beurskrach van 1929 en had welgeteld tien seconden om het goede antwoord te geven. Met nog twee seconden op de klok lukte dat alsnog. ‘New York’, riep de muzikant. Daarmee ontsnapte hij op het nippertje aan zijn uitschakeling in de populaire kennisquiz.

Na tien jaar keerde Jan Rot op eigen verzoek terug in de kennisquiz van de KRO-NCRV. Hoewel de spelregels voorschrijven dat kandidaten maar eenmaal mogen deelnemen, werd een uitzondering gemaakt voor de ongeneeslijk zieke muzikant. Rot heeft uitgezaaide darmkanker.

In zijn eerste deelname in 2012 schopte hij het tot de finale met Arjen Lubach. De twee finalisten stonden in de laatste vraag beiden op 42 seconden. Lubach mocht destijds de vraag over de Moulin Rouge als eerste beantwoorden, waarop hij drie goede antwoorden gaf en Jan Rot uitschakelde.

Weer een gelijkspel

Toevalligerwijs eindigde Jan Rot vanavond in de laatste vraag eveneens in een gelijkspel. Dit keer met tien seconden op de klok en met als tegenspeler actrice Randy Fokke. Nu was het spel in het voordeel van Rot, die mocht beginnen en na één goed antwoord Fokke naar huis speelde.

Morgen neemt Jan Rot het op tegen radiopresentator Wouter Bouwman en schrijver Frank Heinen.

Jan Rot verslaat Randy Fokke in de laatste seconde.