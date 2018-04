Financiële topvrouw RTL Nederland vertrekt

grappen D. Otan: 7 Layers een prachtig album

13:32 Nu zanger Dotan hot topic is in de showbizzwereld, stapelen de grappen over de Amsterdamse artiest zich op. Zo komen Edwin Evers en Hans Teeuwen met een parodie en grapt actrice Kim van Kooten vanuit het vliegtuig dat 'iedereen helemaal gek werd' nadat ze haar herkenden.