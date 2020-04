First Blood-acteur Brian Dennehy (81) overleden

Foto van jonge Soedanees is World Press Photo 2020

22:17 De foto ‘Straight Voice’ van de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba is uitgeroepen tot beste persfoto van het jaar. De winnaar van de 63ste editie van World Press Photo werd vanavond online bekendgemaakt. In verband met de coronacrisis was de gebruikelijke awardshow en het festival rondom de World Press Photo in Amsterdam in maart al afgeblazen.