Flamboyante stylisten Frank en Rogier slachtoffer van inbraak in Haags paleisje

Volgens de twee stylisten - die interieurs van mensen die het financieel niet breed hebben met kringloop- en andere goedkope spullen voor maximaal 250 euro omtoveren in ‘droompaleizen’ - was de ravage in hun huis in de hofstad groot. ,,Ze hebben werkelijk alle kasten en laden opengetrokken”, vertelden Jansen (72) en zijn dertig jaar jongere levenspartner gisteravond in Shownieuws. Rogier Smit: ,,Onze voordeur is extreem goed beveiligd. Desondanks is de entree met grof geweld en vermoedelijk een koevoet opengebroken.” Hij vermoedt, op basis van de enorme puinhoop die de inbrekers veroorzaakten, dat de indringers mogelijk vele uren binnen zijn geweest.

Jansen denkt dat de inbrekers wisten dat ze niet thuis waren. ,,We waren vorige week donderdag op televisie om vanuit Gstaad te vertellen over onze heerlijke vakantie. Mensen wisten daardoor dat we niet thuis waren. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het kan best zijn dat het één met het ander te maken had.” Wat de mannen missen uit hun Haagse stulpje? Volgens Smit ‘heel veel kleding en horloges’. De komende dagen gaan de extravagante Hagenaars, die landelijk bekend werden door het programma Steenrijk, Straatarm, kijken wat ontbreekt. ,,We zijn allebei gezond. Dat is het belangrijkste”, aldus Jansen. Of ze inmiddels aangifte deden, is onbekend. Jansen en Smit waren nog niet voor commentaar bereikbaar.