Flemming, Rondé en Marco Schuitmaker treden op bij Qmusic Top 40 Awards

Robbie Williams trad ondanks hevige buikpijn op in Amsterdam, bij eerste lied ging het mis

Popster Robbie Williams (49) heeft in 2011 met Take That in Amsterdam opgetreden terwijl hij last had van ernstige voedselvergiftiging. Hij heeft het concert in de Johan Cruijff ArenA afgemaakt, terwijl het bij zijn eerste lied al mis was gegaan. Dat onthult hij deze week, ruim twaalf jaar later.