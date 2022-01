Flikken Maastricht deelt 'geheimen' in eigen podcast

Nandi van Beurden heeft hoofdrol in Dagboek van een Herders­hond

Actrice Nandi van Beurden heeft een hoofdrol in de nieuwe musical Dagboek van een Herdershond. Dat hebben Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht vandaag bekendgemaakt. De actrice, nu nog te zien in The Sound of Music, speelt de rol van bierbrouwersdochter Miete.

12 januari